شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 10.19 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية جلسة التعاملات على تراجع.

فقد تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 10.19 نقطة، ليبلغ مستوى 4773.16 نقطة.

نتائج بورصة وول ستريت

كما خسر المؤشر ناسداك المجمع، نحو 80.71 نقطة، إلى مستوى 15014.43 نقطة.

وفقد المؤشر داو جونز الصناعي 13.15 نقطة، لتصل إلى مستوى 37696.95 نقطة.

وكانت حافظت الأسهم الأمريكية على مكاسبها المتواضعة التي سجلتها خلال أسبوع تداول قصير في ظل وجود قليل من المحفزات الرئيسية لدفع حركة السوق.

وكان الفائز الأكبر مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي اقترب من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 4,796 نقطة، مضيفاً حوالي 0.1%.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الثلاثة خلال 2023

فيما ارتفع مؤشري داو جونز الصناعي وناسداك المركب بحوالي 0.2%، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

وعلى مدار العام الذي شارف على الاكتمال، ارتفعت جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة بأرقام مزدوجة.

وارتفع مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 24%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 13% وقاد مؤشر ناسداك المكاسب بحوالي 44٪ حتى الآن هذا العام.