شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الدولار يتجه لتسجيل خسارة بنسبة 2.10 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يزال مؤشر الدولار يتجه لتسجيل خسارة بنسبة 2.10 بالمئة خلال هذا العام، وبانخفاض بنسبة 4.62 بالمئة خلال الربح الحالي وهو أسوأ أداء خلال عام.

ويأتي هذا فيما يتوقع بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، خفض أسعار الفائدة في مارس.

سعر الدولار اليوم

ومنذ أطلق المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022، كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار.

وارتفع الدولار مقابل سلة من العملات 0.13 بالمئة إلى 101.32، مرتفعا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله الخميس.

وانخفض اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.1040 دولار، ليحوم دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي بلغه أمس الخميس. ويتجه اليورو نحو تحقيق مكاسب بنسبة 3.04 بالمئة لهذا العام، وهو أول عام إيجابي له منذ عام 2020.

الدولار مقابل العملات

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1.2745 دولار أمريكي، ويمضي في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 5.39 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ عام 2017.

ويتوقع أن يسجل الدولار مكاسب سنوية بنسبة 7.56 بالمئة مقابل الين الياباني، حيث لا تزال العملة اليابانية تتعرض لضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان.

أفضل العملات أداء في 2023

ويعد الفرنك السويسري أحد أفضل العملات أداء هذا العام، حيث خسرت العملة الأمريكية 8.99 بالمئة أمامه، وهو أسوأ انخفاض منذ عام 2010.

كما انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.23 بالمئة إلى 42,059 دولارا، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب بنسبة 154 بالمئة هذا العام.