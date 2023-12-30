شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين ترفض الانضمام إلى مجموعة "بريكس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت الأرجنتين الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، إذ قررت الحكومة الانسحاب قبل البدء في يناير المقبل.

وأعلن الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي رسميا عدم الانضمام إلى مجموعة بريكس.

رفض الأرجنتين للانضمام إلى بريكس

وجاء رفضه في رسالة إلى الدول الأعضاء في المجموعة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأضاف: "كما تعرفون، موقف السياسة الخارجية للحكومة التي ترأستها قبل أيام قليلة يختلف في العديد من القضايا عن موقف الحكومة السابقة" لهذا السبب ستراجع بعض القرارات التي اتخذت في وقت سابق".

وكان ميلي أدى اليمين الدستورية كرئيس جديد للأرجنتين في بداية ديسمبر الجاري، بعد فوزه في الانتخابات بتعهدات قوية بإجراء تغيير اقتصادي وسياسي.

أعضاء مجموعة بريكس

وتضم مجموعة بريكس حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجموعة اعتبارا من أول الشهر المقبل.

واعتبارا من أول يناير 2024، سينضم الأعضاء الجدد وهم مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا بشكل رسمي إلى المجموعة.