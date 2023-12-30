زيادة 50 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، حيث زاد الجرام نحو 50 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وخلا الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية في السوق المحلي إلى مستويات قياسية، لكن تجار قالوا إنها ارتفاعات وهمية وغير مبررة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 2.63 دولار بنسبة 0.13% بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.