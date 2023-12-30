الاقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.. عيار 21 بـ3160 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم السبت لعيار 21 وكذلك جميع أعيرة الذهب الرسمية المتداولة في السوق المصري، وتشهد أعيرة الذهب في مصر استقرار عند نفس سعر إغلاق سوق الذهب أمس، وفي السياق التالي نرصد أسعار الذهب في مصر بشكل تفصيلي.

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سعر جرام الذهب عيار 21
 

يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 تسجيل مستويات 3160 جنيها للجرام بعد وصوله لمستويات قياسية عند 3350 جنيها منتصف هذا الأسبوع قبل أن تشهد أسعار الذهب تراجعاً عقب اضطرابات كبيرة في السوق المصري نتيجة المضاربة على سعر الذهب.

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سعر جرام الذهب عيار 18
 

سعر جرام الذهب اليوم في مصر بالنسبة لعيار 18 يسجل مستويات 2709 جنيها بدون إضافة مصنعية، ويعتبر الذهب عيار 18 أحد أكثر أعيرة الذهب انتشاراً في القاهرة الكبرى، وله أشكال ذهب كبيرة بالنسبة للمشغولات الذهب بسبب سهولة تشكيله لوجود نسبة أعلى من المعادن الأخرى المضافة له.

 

سعر جرام الذهب عيار 24
 

يعتبر الذهب عيار 24 هو العيار الأكثر تداولات في مصر خلال ديسمبر الجاري بسبب ارتفاع كبير في الطلب على السبائك، حيث يعتبر الذهب عيار 24 هو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر ويسجل الذهب عيار 24 الآن في الأسواق 3611 جنيها بدون مصنعية.


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سعر الذهب عيار 14
 

بدأ الذهب عيار 14 يظهر في السوق المصري على استحياء حاليًا بسب الارتفاع الكبير في سعر الذهب بمصر، لكافة الأعيرة الأمر الذي جعل عيار 14 أحد الأعيرة التي يمكن الرهان عليها في المستقبل، ويسجل سعر الذهب عيار 14 في الأسواق اليوم 2107 جنيها.


 

أسعار الذهب اليوم السبت 30 ديسمبر 2023
 

وننشر أعيرة الذهب في مصر والتي قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القليلة القادمة مع استمرار التداول على الذهب في السوق المصري.

 

أسعار الذهب اليوم: 


عيار 24 يسجل 3611جنيها.

عيار 21 يسجل 3160جنيهات.

عيار 18 يسجل 2709جنيهات.

عيار 14 يسجل 2107جنيها.

الجنيه الذهب 25280جنيها.

 

كافة أسعار الذهب المرصودة في التقرير السابق غير مضاف عليها الضريبة أو الدمغة أو المصنعية وتعبر عن سعر الذهب فقط بدون إضافات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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