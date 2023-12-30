شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جازان تطرح 100 فرصة استثمارية مؤقتة خلال موسم الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، عن طرح 100 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم شتاء جازان الحالي، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضح رئيس بلدية الشقيق محمد بن علي حكمي، أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل العديد من المواقع الخاصة بالجلسات ومنطقة ألعاب للأطفال، ومواقع استثمارية متنوعة في مجالات تقديم المأكولات والشاي والقهوة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة بمركز الشقيق، وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.

استعدادات لاستقبال السائحين

أكد حكمي، أنَّ هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة البلدية الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال موسم شتاء جازان للعام الحالي.

كما تأتي ضمن جهود البلدية في تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تؤكّد أنَّ الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزّز الاقتصاد المحلي، داعياً المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".