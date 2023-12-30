شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 71.4 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية 71.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.594 تريليون جنيه، مقابل 1.665.4 تريليون جنيه، أي بنسبة هبوط بلغت 4.3%.

ارتفاع المؤشرات

ارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59%، محققًا 24691.43 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.37% ليصل إلى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 235.5 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 6.240 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 546 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.