الاقتصاد

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 217.66 ريال

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار الذهب في ، اليوم السبت، انخفاضاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

 

 

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 248.75 ريال، أي ما يعادل نحو 66.33 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 228.02 ريال، أي ما يعادل نحو 60.81 دولار.

 

 

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 217.66 ريال، أي ما يعادل نحو 58.04 دولار، وعيار 18 وصل 186.57 ريال، أي ما يعادل نحو 49.75.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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