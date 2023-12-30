خبير اقتصادي: بفضل القيادة الرشيدة.. استطاعت المملكة تحقيق مراكز متقدمة عالميا في شتى المجالات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “طلعت حافظ” الخبير الاقتصادي، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استطاعت تحقيق مراكز متقدمة عالميا في شتى المجالات في السنوات الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لـ “mbc1″، أن الوضع الاقتصادي للمملكة فاق كافة التوقعات، بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها القيادة من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي على المستوى الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أن الرؤية السعودية 2030، ساهمت في تحديد المستهدفات الوطنية، ومن ثم انطلقت كافة أجهزة الدولة بكل طاقاتها لتحقيق تلك المستهدفات.