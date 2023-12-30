شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر حركة تنقلات بعدد من القطاعات بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - و تضمنت حركة التنقلات نقل المهندس محمد عبد النبي مبروك سعد رئيس قطاع الورش ووسائل النقل للعمل لوظيفة رئيس قطاع التدريب ، و نقل المهندس احمد محمود عبد الباري فودة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحمايةالمدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع الورش ووسائل النقل و نقل المهندس مروان محمد غالب حسن رئيس قطاع المشروعات للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية . وتأتى هذه القرارات في إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين و تطوير مستوى الأداء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية

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