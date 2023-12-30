الاقتصاد

رئيس كهرباء جنوب الدلتا يصدر حركة تنقلات بعدد من القطاعات بالشركة

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القاهرة - سامية سيد -  

و تضمنت حركة التنقلات نقل المهندس محمد عبد النبي مبروك سعد رئيس قطاع الورش ووسائل النقل للعمل لوظيفة رئيس قطاع التدريب ، و نقل  المهندس  احمد محمود عبد الباري فودة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحمايةالمدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع الورش ووسائل النقل و نقل  المهندس مروان محمد غالب حسن رئيس قطاع المشروعات للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية .

 

وتأتى هذه القرارات في إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين و تطوير مستوى الأداء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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