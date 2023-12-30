شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء زراعة 1000 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات بإنتاجية 8.5 قنطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت عملية زراعة وجنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة نحو 1000 فدان بتحقيق إنتاجية تتراوح من 7 إلي 9 قنطار للفدان في حدود 8 قنطار في المتوسط العام، وهى أقل من زراعات الموسم الماضى البالغة فى المتوسط نحو 9.75 قنطار للفدان .

كما تمت عملية الجني في منطقة توشكى لمساحة حوالي 250 فدانًا، بإنتاجية أقل كثيرا من قطن شرق العوينات .

وبحسب المصادر ل" الخليج 365" فقد تم بالفعل إخلاء الأرض تمهيدا لزراعتها بصنف أخر ،وجار نقل الأقطان إلى محلج أبو تيج بأسيوط لحلجه ،ووزنه ثم بيعه لشركات الغزل المحلية تلبية لاحتياجاتها المتزايدة من تلك النوعية من الأقطان .

وأرجعت المصادر سبب تراجع الإنتاجية عن الموسم الماضى لعدة عوامل ،منها تأخر الزراعة، بجانب العواصف التي أصابت المنطقة في بداية الإنبات ،علاوة على الاستعجال في الجني لتسليم الأرض ،وبالتالي تم حصاد الأقطان " وش واحد" فقط مما أدي لهدر يتراوح من 30% إلي 40% من الأقطان بالحصادات الآلية .

وكشفت المصادر إنه من المتوقع زراعة نحو 50 ألف فدان الموسم المقبل من الأقطان قصيرة التيلة ؛لتوفير الخامات لمصانع الغزل والنسيج الجديدة التي ستبدأ العمل العام المقبل كبديل عن الاستيراد ، حيث جهزت وزارة قطاع الأعمال العام خطة لتنفيذ المشروع الموسم المقبل بالتنسيق مع العديد من الجهات .