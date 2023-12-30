سفينة أرويا كروز تضم 19 سطحا و1,682 كبينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت «أرويا كروز»، أول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، التابعة لشركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن أول سفينة سياحية ضمن أسطولها، إذ يبلغ طول السفينة 335 مترا، وتضم 19 سطحا متنوعا، و1,682 كبينة بتصاميم مبتكرة، وهي حالياً في طور التحديث الشامل بتصميم فريد ذي جودة عالية، يتناسب مع الذوق العربي لتقديم تجربة استثنائية لقضاء العطلات والإجازات في المنطقة. وتم إطلاق «أرويا كروز» في 2023، ملبية طموحات الأسواق العربية، مع التركيز على تقديم تجارب مميزة للمسافرين ابتداء من التصاميم المبتكرة للكبائن والأجنحة، وبرامج الفعاليات الملائمة لمختلف الفئات والأعمار، وصولا إلى العناية الفائقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستُقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.

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