شكرا لقرائتكم خبر سفينة أرويا كروز تضم 19 سطحا و1,682 كبينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم إطلاق «أرويا كروز» في 2023، ملبية طموحات الأسواق العربية، مع التركيز على تقديم تجارب مميزة للمسافرين ابتداء من التصاميم المبتكرة للكبائن والأجنحة، وبرامج الفعاليات الملائمة لمختلف الفئات والأعمار، وصولا إلى العناية الفائقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستُقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.
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