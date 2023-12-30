الفرق الرقابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التابعة لوزارة التجارة ضبطت عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بشقة سكنية في محافظة المجمعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والدخل، وبلدية المحافظة، والجهات الأمنية.

ووقفت الفرق على معمل مخالف داخل الشقة يستخدم لعملية الغش التجاري في المعسل، بإضافة نكهات مختلفة لمنتجات مجهولة المصدر قبل تعبئتها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإغلاق الموقع المخالف، إضافة إلى منشأتين مُسجل عليهما العمالة المخالفة لوجود شبهة تستر تجاري.

واستدعت الوزارة مالك المنشأتين لاستكمال الإجراءات، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة، لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.