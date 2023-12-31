شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبة الفقد بشبكة الكهرباء بمطروح إلى 16.8% والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن من بين اسباب انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بمحافظة مرسي مطروح اعمال التطوير التى تمت بالشبكة علاوة على تركيب 36 الف عداد كهرباء كودى مسبوق الدفع للمبانى المخالفة و العشوائية بدلا من وصلات التيار الغير قانونية، و تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بالغاء العمل بنظام الممارسة.
وقال المصدر أن الشركة نجحت فى عمل طفرة بالشبكة الكهربائية بمحافظة مرسى مطروح تعتبر غير مسبوقة ، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير شبكة الكهرباء بالمحافظة بتكلفة 396 مليون جنيه.
وأضاف المصدر ، أنه تم تطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة مرسي مطروح من خلال إنشاء خطوط جديد و تركيب أكشاك توزيع جديدة ، لافتا إلى أنه من المستهدف تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير و رفع كفاءة الشبكة بالمحافظة خلال عام 2024 بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه.
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