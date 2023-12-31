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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الاجتماعية حصل على شهادة اعتماد دولية من المعهد القانوني للشراء والتوريد، (Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) ).

وأكد البنك دوره التنموي الفاعل، متبعاً أفضل الممارسات العالمية، إذ جاء إنجازه في حصوله على شهادة الاعتماد طبقا لأعلى المعايير العالمية المعمول بها في مجال المشتريات. كما تمت الاستعانة بمدقق خارجي محايد لضمان الاستقلالية والشفافية في عملية التقييم، والتي ارتكزت على 5 محاور رئيسة، هي: القيادة والتنظيم، الاستراتيجية، العنصر البشري، العمليات والأنظمة، قياس الأداء والإدارة.

يذكر أن شهادة الاعتماد (CIPS ) تؤكد تميز المؤسسات الحاصلة عليها، واتبّاعها مستويات عالية من الامتياز في سياستها وإجراءاتها الخاصة بالإمداد والمشتريات.