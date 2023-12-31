استئناف تصدير الرمل الأحمر من غونان بالمنطقة الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية استئناف تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) من المجمع التعديني المعتمد والمخصص لنهل الرمال في غونان بالمنطقة الشرقية، مرحلة أولى من المراحل التدريجية التي تستهدف استئناف تصدير الرمل والبحص من مجمعات تعدينية عدة معتمدة.

وأوضحت الوزارة أن استئناف تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) والبحص (مواد الكسارات)، جاء بعد إتمام الدراسات الفنية والبيئية مع الجهات الحكومية المختصة، وعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل مع المستثمرين، وعمل الأدلّة الإرشادية والضوابط والإجراءات لطلبات التصدير.

وبيّنت الوزارة أن عملية اختيار المجمعات التعدينية لاستئناف تصدير الخامات الأساسية لمواد البناء اعتمدت على معايير عدة، منها قرب هذه المجمعات من المنافذ الحدودية، واستكمال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والانتهاء من تطوير المجمعات التعدينية المستهدفة بالممكنات اللازمة لتطبيق عمليات الرقابة والامتثال.

وأفادت الوزارة بإتاحة التقديم على خدمة إصدار تصريح للتصدير للمستثمرين الحاصلين على رخص استغلال داخل المجمع التعديني في غونان بالمنطقة الشرقية عبر منصة تعدين.

كما أنه سيتم تباعا استئناف التصدير من المجمعات التعدينية المستهدفة للتصدير، بعد اكتمال الإجراءات والدراسات اللازمة لذلك.

استئناف تصدير الرمل الأحمر

الموقع غونان بالمنطقة الشرقية

المؤهلون المجمع التعديني المعتمد والمخصص لنهل الرمال

سيتم لاحقا استئناف تصدير الرمل والبحص من مجمعات عدة

أسباب استئناف التصدير:

إتمام الدراسات الفنية والبيئية مع الجهات الحكومية المختصة.

عقد اجتماعات وورش عمل مع المستثمرين.

وضع الأدلّة الإرشادية والضوابط والإجراءات لطلبات التصدير.

معايير اختيار المجمعات التعدينية: