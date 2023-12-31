شكرا لقرائتكم خبر 450 متقدما لبرنامج الاستشارات العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المتقدمين للبرنامج التدريبي للاستشارات العقارية، والذي يؤهل للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية ورخصة فال للتحليلات العقارية، أكثر من 450 متقدما ما بين أفراد ومنشآت.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024، بعد ما تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين، للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة .

وتضمنت المتطلبات لرخصة الاستشارات العقارية أنّ يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، منها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية - إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.

يُذكر أنّ البرامج التدريبية قد تم إعدادها في المعهد العقاري السعودي، بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية، عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (6 أسابيع).

برنامج الاستشارات العقارية

يؤهل للحصول على: