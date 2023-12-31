شكرا لقرائتكم خبر 450 متقدما لبرنامج الاستشارات العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المتقدمين للبرنامج التدريبي للاستشارات العقارية، والذي يؤهل للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية ورخصة فال للتحليلات العقارية، أكثر من 450 متقدما ما بين أفراد ومنشآت.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024، بعد ما تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين، للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة .
وتضمنت المتطلبات لرخصة الاستشارات العقارية أنّ يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، منها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية - إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
يُذكر أنّ البرامج التدريبية قد تم إعدادها في المعهد العقاري السعودي، بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية، عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (6 أسابيع).
برنامج الاستشارات العقارية
يؤهل للحصول على:
- رخصة فال للاستشارات العقارية.
- رخصة فال للتحليلات العقارية.
- المتقدمون 450 متقدما (أفرادا ومنشآت).
- إشعار القبول موعد أقصاه 10 يناير 2024.
- مدة البرنامج 6 أسابيع.
- البرنامج حضوري في الرياض كل ربع سنة.
- تقدّم الدورات على مسارين.
- الدورة المقبلة ابتداء من 21 يناير 2024.
- فتح الطلبات للربع الثاني في نهاية مارس 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر 450 متقدما لبرنامج الاستشارات العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.