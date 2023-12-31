«التصدير والاستيراد السعودي» يوقع اتفاقيتي خط ائتمان مع بنكين تركيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيتي خط ائتمان مع كل من بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي، وبنك البركة التركي، بقيمة إجمالية قدرها 51 مليون دولار، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية.

ووقّع نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري، اتفاقية خط ائتمان لتمويل بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي بمبلغ 26 مليون دولار. كما وقع اتفاقية خط ائتمان أخرى لتمويل بنك البركة التركي بمبلغ 25 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والجمهورية التركية، ورفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية التركية، وكذلك إيجاد فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، وذلك بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.

وأوضح الشمري أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي ضمن إطار توجه البنك لتعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف توفير الحلول الائتمانية الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية, والسعي إلى استثمار العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، على النحو الذي يعزز التجارة البينية بما يعود بالنفع على تصدير المنتجات السعودية غير النفطية مع تركيا.

وأكد عزم بنك التصدير والاستيراد السعودي على مواصلة نهجه نحو تكثيف الجهود الهادفة إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي للمملكة، والسعي الحثيث في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وكذلك العمل على تمكين المصدرين المحليين، بتقديم أفضل المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية.

الاتفاقيتان مع:

بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي.

بنك البركة التركي.

القيمة الإجمالية 51 مليون دولار.

الهدف