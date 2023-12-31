شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخزون التجارى النفطى 4 ملايين برميل ليصل لـ 3244 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر 2023 بلغ حوالي 3 آلاف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.658 مليون برميل/يوم. ويتوقع انخفاضه إلى 9.654 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2023 ويواصل انخفاضه إلى نحو 9.652 مليون برميل/يوم في شهر ديسمبر وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأضاف التقرير أنه في تطور أخر ، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 8 حفارات خلال شهر أكتوبر 2023 ليبلغ عددها 549 حفارة.

وتابع التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية شهر أكتوبر 2023 بمقدار 18 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2813 مليون برميل، بينما ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 4 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 3244 مليون برميل، استقر المخزون الإستراتيجي عند نفس المستوى المسجل في نهاية الشهر السابق البالغ حوالي 1505 مليون برميل.