شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخزون التجارى النفطى 4 ملايين برميل ليصل لـ 3244 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير أنه في تطور أخر ، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 8 حفارات خلال شهر أكتوبر 2023 ليبلغ عددها 549 حفارة.
وتابع التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية شهر أكتوبر 2023 بمقدار 18 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2813 مليون برميل، بينما ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 4 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 3244 مليون برميل، استقر المخزون الإستراتيجي عند نفس المستوى المسجل في نهاية الشهر السابق البالغ حوالي 1505 مليون برميل.
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