شكرا لقرائتكم خبر عن البلطى من 50 إلى 56 جنيها فى الأسواق.. تطورات أسعار الأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السمك في مصر اليوم الأحد وسجل سعر كيلو البلطي 58 و62 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 50 و56 جنيها والبلطي الأسواني 20 إلى 60 جنيها وفيلية بطلي 40 إلى 200 جنيها فى سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.

وبلغ سعر الكابوريا 40 إلي 220 جنيها والمورجان من 60 إلى 70 جنيها وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 520 إلى 580 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 400 إلى 500 جنيه وجمبرى مقاس 2 يسجل 320 إلى 380 جنيها وجمبرى 3 من 90 إلى 210 جنيهات.

وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 115جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيه والمكرونة السويسى من 65 إلى 115 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي 190 إلي 350 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 210 إلي 390 جنيها