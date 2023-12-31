شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2% في المتوسط العام المقبل.

وبرغم ذلك يتوقع أيضا أن يعاني الاقتصاد، من تراجع الطلب المحلي على الرغم من الانتعاش التدريجي في الصادرات.

اقتصاد كوريا الجنوبية

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن متوسط توقعات 20 مؤسسة بحثية محلية ودولية يتوافق إلى درجة كبيرة مع توقعات النمو البالغة 2.1%.

وبينت أن البنك المركزي الكوري كان قد أعلنها مؤخرا، ولكنه أقل من توقعات الحكومة البالغة 2.4% التي أعلنتها في يوليو.

بينما توقع معهد التنمية الكوري، والمعهد الكوري للاقتصاد الصناعي معدلات نمو تبلغ 2.2% و2% للعام المقبل على التوالي.

الاقتصاد الكوري الجنوبي

ووضع المعهد الكوري المالي توقعات النمو عند نسبة 2.1%، فيما بلغ متوسط توقعات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.2 %.

كما يتوقع أن يستفيد الاقتصاد الكوري الجنوبي من انتعاش صناعة الرقائق العالمية والانتعاش الاقتصادي في الصين، مع المخاطر المحتملة التي تتضمن تزايد ديون الأسر والشركات.

التضخم في كوريا الجنوبية

وبلغ متوسط توقعات التضخم لكوريا الجنوبية من قبل المؤسسات العشرين 2.6% لعام 2024، وهو ما يتفق مع توقعات البنك المركزي البالغة 2.6% .

ومن ناحية أخرى، أصدرت المؤسسات البحثية الخاصة وشركات الأوراق المالية توقعات نمو أقل إلى حد ما.

وبلغ متوسط توقعات النمو التي أصدرتها 5 مؤسسات رئيسية، بما في ذلك معهد "هيونداي" للأبحاث ومعهد "إل جي" للأبحاث الاقتصادية ومعهد "ووري" للأبحاث المالية 2%.