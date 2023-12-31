سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 31-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد الموافق 31-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.