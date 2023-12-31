شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 4.3 مليار ريال.. الفلل تتصدر التمويل العقاري للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن الفلل استحوذت على 65.6%، من إجمالي التمويل العقاري للأفراد في شهر نوفمبر، إذ سجلت 4.363 مليار ريال، متراجعة بنسبة 14.9% على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 2.1% على أساس شهري.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما)، بلغ إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في شهر نوفمبر الماضي نحو 6.655 مليار ريال، منخفضا بنسبة 9.9%، مقارنة بـ 7.386 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

انخفاض التمويل العقاري للأفراد

أظهرت النشرة أن التمويل العقاري للأفراد انخفض في شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري بنسبة 1.6%، مقارنة بـ 6.776 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023.

وأفادت النشرة بأن الشقق استحوذت على 29.5%، من إجمالي التمويل العقاري المقدم للأفراد من المصارف في نوفمبر الماضي، مسجلة 1.964 مليار ريال، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.5%، بينما ارتفعت بنسبة 1.1% على أساس شهري، مقارنة بأكتوبر الماضي.

وذكرت النشرة أن الأراضي استحوذت على 4.9%، من إجمالي التمويل العقاري للأفراد، مسجلة 328 مليون ريال، منخفضة بنسبة 13.7%، مقارنة بـ 380 مليون ريال في الشهر المماثل من 2022.

وانخفض التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف في قطاع الأراضي بنسبة 10.6% على أساس شهري، مقارنة بـ 367 مليون ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.