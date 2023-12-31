شكرا لقرائتكم خبر عن 1.642 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي، على أساس شهري، بنسبة 2.8%، مسجلة 1.642 تريليون ريال، مقارنة بـ 1597 تريليون ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج انخفضت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بنسبة 7.2%، مقارنة بـ 1.770 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

ووفقا للنشرة فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في شهر نوفمبر الماضي نحو 1.003 تريليون ريال، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 10.8%، مقارنة بـ 1.125 تريليون ريال في الشهر ذاته من 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.7%، مقابل 986.807 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

النقد الأجنبي والودائع

أفادت النشرة بأن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغت في شهر نوفمبر الماضي نحو 545.037 مليار ريال، منخفضة بنسبة 1.3%، مقارنة بـ 551.957 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 5.1% على أساس شهري، مقارنة بـ 518.642 مليار ريال في أكتوبر الماضي.

وذكرت النشرة أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر نوفمبر الماضي 13.807 مليار ريال، مقارنة بـ 14.527 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و13.497 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

وبلغت حقو السحب الخاصة في شهر نوفمبر 2023، نحو 78.075 مليار ريال، مقارنة بـ 76.303 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، و 76.821 مليار ريال في أكتوبر 2023.