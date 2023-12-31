شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات تؤثر على أسعار النفط عالميا في العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد تقرير اقتصادي، 4 سيناريوهات تؤثر على أسعار النفط عالميا في العام المقبل، تشمل: تخفيضات إنتاج أوبك، وطفرة النفط الأمريكية، والنزاع حول الحصص السوقية، والطلب على النفط.

وقال التقرير: إن منظمة أوبك التزمت بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2024، مع إمكانية تمديد هذه التخفيضات لمدة أطول. ومع ذلك، أظهرت الأسواق مرونة.

زيادة الإنتاج

أضاف أن من المتوقع أن يصل الإنتاج المحلي الأمريكي إلى 13.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، متجاوزاً متوسط عام 2023 البالغ حوالي 13 مليون برميل يومياً. فيما تعمل شركات الطاقة الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون على زيادة الإنفاق لتعزيز الإنتاج. بينما تشير عمليات الاندماج لكبرى في حوض بيرميان إلى التزام طويل الأجل بالنفط كمصدر حيوي للطاقة.

وأشار إلى أن النزاع حول الحصص السوقية من النفق تلوح في الأفق، لافتا إلى أن السعودية تسعى إلى زيادة الإمدادات، مما يجبر المنتجين الأمريكيين على التراجع والتخلي عن بعض حصصهم السوقية.

ونوه بوجود تباين في الآراء حول احتمال حدوث مثل هذا السيناريو، إذ شكك بعض الخبراء، مثل جولدمان ساكس، بحدوث هذا السيناريو.

نمو الطلب العالمي

وأفاد التقرير بأن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط ببطء بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، مدفوعاً بتحسن الطلب على النفط الخام في الصين. من المتوقع، على المدى الطويل، أن يرتفع الطلب على النفط خلال السنوات العشر القادمة، الأمر الذي ينفي فكرة الوصول إلى ذروة الطلب على النفط في المستقبل المنظور.

ولفت إلى أن سوق النفط العالمية تستعد لتحولات كبيرة في عام 2024، مدفوعة بمجموعة من العوامل مثل تخفيضات إنتاج أوبك، والنمو المتسارع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، المعارك المحتملة حول الحصة السوقية.

وبحسب التقرير يراقب خبراء مجال النفط عن كثب العوامل الرئيسية التي ستشكل سوق النفط في العام المقبل، خاصة وأن أسعار النفط الخام شهدت عاماً مضطرباً، حيث انخفضت بنسبة 35 ٪ تقريباً عن المستويات السابقة.

وشهدت أسعار النفط الخام، كما يعكسها خام برنت، تقلبات كبيرة، تُعزى في المقام الأول إلى الازدهار المستمر في إنتاج النفط الأمريكي. على الرغم من سجل الإنتاج الجديد الذي تم التوصل إليه في سبتمبر، يتوقع السوق تحولات كبيرة في عام 2024، لا سيما مع سعي المنتجين في الشرق الأوسط إلى استعادة حصتهم المفقودة في السوق. في الوقت نفسه، تلوح الشكوك حول الطلب العالمي، خاصة مع التباطؤ الاقتصادي في الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة مثل الصين.

توقعات أسعار النفط لعام 2024

وتشير التوقعات لعام 2024 إلى وجود إمدادات وفيرة من النفط، مدفوعة بمجموعة من العوامل، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي وزيادة الإنتاج الأمريكي.

ووفقا للتقرير فإن من المتوقع أن تساهم الدول البارزة المنتجة للنفط مثل البرازيل وغيانا والنرويج وكندا في سوق معروض بشكل جيد. في مواجهة التكهنات بأن أسعار النفط ستلامس 100 دولار في عام 2024، يؤكد الخبراء أنه، باستثناء نقطة اشتعال جيوسياسية، فإن احتمال حدوث مثل هذا الارتفاع ضئيل.

وتتوقع أوبك اتفاعاً في الطلب على النفط قدره 2.25 مليون برميل يومياً. وبالنسبة للسعر، تتلاقى التحليلات المختلفة حول مستويات الدعم الرئيسية: 65 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط ونطاق 60 دولاراً لخام برنت. ومع ذلك، فإن هذه المستويات تتوقف على الظروف الاقتصادية العالمية، خاصة في مواجهة الركود المحتمل.