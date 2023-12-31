شكرا لقرائتكم خبر عن 210 مليار ريال.. النقد المتداول خارج المصارف بنهاية نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي (ساما)، أن إجمالي النقد المتداول خارج المصارف بلغ في شهر نوفمبر الماضي نحو 210.218 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 6.9%، مقارنة بـ 196.724 مليار ريال، في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن (ساما)، أن النقد المتداول خارج المصارف ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.2%، مقارنة بـ 207.792 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

النقد خارج البنك المركزي

وفقا للنشرة فإن النقد خارج البنك المركزي بلغ في شهر نوفمبر الماضي، نحو 233.497 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 2.1%، مقارنة بـ 220.882 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2022، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1%، مقارنة بـ 230.845 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب النشرة فإن النقد لدى المصارف بلغ في شهر نوفمبر 2023 نحو، 23.278 مليار ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 3.6%، مقارنة بـ 24.157 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 23.053 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام الحالي.

وبلغ النقد المتداول خارج المصارف في الربع الثالث من 2023 نحو 207.978 مليار ريال، بينما بلغ النقد خارج البنك المركزي بنهاية الربع الثالث 231.662 مليار ريال، في حين بلغ النقد لدى المصارف 23.684 مليار ريال.