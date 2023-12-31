شكرا لقرائتكم خبر عن 2.440 تريليون ريال.. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.8%، على أساس سنوي، مسجلا 2.440 تريليون ريال، مقابل 2.223 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 2.418 تريليون ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

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ووفقا للنشرة فإن الائتمان المصرفي يتوزع ما بين كمبيالات مخصومة، وقروض وسلف وسحوبات على المكشوف.

القروض والسلف والسحوبات

بلغت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في شهر نوفمبر الماضي نحو 2.423 تريليون ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 9.7%، مقارنة بـ 2.208 تريليون ريال في الشهر ذاته من عام 2022، فيما ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس شهري، مقارنة بـ 2.400 تريليون ريال في شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب النشرة فإن قيمة الكمبيالات المخصومة بلغت في شهر نوفمبر 2023، نحو 17.434 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 14.5%، على أساس سنوي، مقارنة بـ 15.226 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 1.3% على أساس شهري.

وأفادت النشرة بأن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت في شهر نوفمبر الماضي نحو 80.562 مليار ريال مرتفعة بنسبة 11.8%، مقابل 72.088 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 1.9%، مقارنة بـ 78.987 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الحالي.

مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

وبلغت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر نوفمبر الماضي نحو 2.521 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 9.8%، مقارنة بـ 2.295 تريليون ريال في الشهر ذاته من 2022، بينما ارتفعت بنسبة 0.9%، على أساس شهري، مقارنة بـ 2.497 تريليون ريال في شهر أكتوبر الماضي.