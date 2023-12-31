شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأحد.. تطورات جديدة فى آخر يوم بعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب عيار 21 تطورات جديدة مستهل تعاملات اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 وسجل الجرام 3175 جنيها للجرام بدون مصنعية في حين يتوقف التداول على الذهب عالمياً وكذلك مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة في مصر.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3629 جنيها. عيار 21 يسجل 3175 جنيها. عيار 18 يسجل 2721 جنيها عيار 14 يسجل 2117 جنيها. الجنيه الذهب 25400 جنيه.

حقق الذهب في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيها للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 97% ليربح 1640 جنيها قبل أن تهدأ الأسعار قليلا عند 3175 جنيها للجرام وفق سعر التداول اليوم الأحد وقت نشر هذا التقرير.

ورصد التحليل الفني لجولد بيليون العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن ذهب، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة مع مجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 530 جنيه بنسبة ارتفاع 31.4% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 2220 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين للذهب من سبائك وجنيهات ومشغولات سجلت 16.2 طن من الذهب خلال الربع الأول من 2023، مقسمة بين 8.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.

وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال الربع الأول من 2023 بنسبة ارتفاع 11% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الرابع من عام 2022، بينما ارتفعت بنسبة 32.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.