شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 31-12-2023، بالتعاملات الصباحية فى البنوك العاملة في مصر، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023، وأنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.