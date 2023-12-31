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42.2 % ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من طرق وكبارى وأنفاق عام 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء  اليوم الاحد النشرة السنوية لإحصاء  التشييد والبناء لشركات القطاع  العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022.

 

وبلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل  43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرها 36.1٪، وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقـابل  17.0مليــار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة  قدرها 42.2٪، وبلغ إجمالى قيمه محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عـام 2021/2022 مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 8.7٪. 

 

وبلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة 10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبه زيادة قدرها 86.6٪، وبلغ إجمـالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021/2022  مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة   قدرها 86.5 ٪، وبلغ أجمـالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 1.0مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـا 13.4 ٪. 

 

وبلغ إجمــالى قيمة المباني السكنية المنفذه 2.0 مليار جنيه عام 2021/2022 مقــابل  3.4 مليــار جنيه عام202/2021 بنسبة انخفاض قدرها 41.6٪.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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