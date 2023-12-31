شكرا لقرائتكم خبر عن 42.2 % ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من طرق وكبارى وأنفاق عام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام 2021 / 2022.

وبلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 36.1٪، وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكبــارى والانفـاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقـابل 17.0مليــار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 42.2٪، وبلغ إجمالى قيمه محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عـام 2021/2022 مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 8.7٪.

وبلغ إجمـالى قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة 10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبه زيادة قدرها 86.6٪، وبلغ إجمـالى قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 86.5 ٪، وبلغ أجمـالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 1.0مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـا 13.4 ٪.

وبلغ إجمــالى قيمة المباني السكنية المنفذه 2.0 مليار جنيه عام 2021/2022 مقــابل 3.4 مليــار جنيه عام202/2021 بنسبة انخفاض قدرها 41.6٪.