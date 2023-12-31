شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتسوبيشي» تعتزم بيع أصول من السكك الحديدية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة "تايمز" أن شركة "ميتسوبيشي إتش.سي كابيتال" اليابانية تعتزم بيع ما قيمته حوالي 500 مليون جنيه استرليني (637 مليون دولار) من أصول السكك الحديدية البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الشركة تستقطب مستشارين من شركة "كانتور فيتزجيرالد" لبيع الاستثمارات، التي أجرتها سابقا، بموحب مبادرة البنية التحية اليابانية، دون تحديد مصادر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتابعت الصحيفة أن المبادرة استثمرت في 400 مليون جنيه استرليني في عام 2019، إلى جانب شركة التأجير "روك ريل"، في أسطول من القطارات لتشغيلها على خط سكة حديد "إيست ميدلاندز". كما أنها تملك حصة قدرها 75 مليون جنيه استرليني، في الشركة المالكة لخط السكك الحديدية "هاي سبيد1".

وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع البدء في إجراء مزاد علني في الربيع ، ومن المتوقع أن تبيع الشركة استثمار "إيست ميدلاندز" أولا.