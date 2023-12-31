شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وول ستريت تختتم 2023 على مكاسب لتسعة أسابيع متتالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في أخر يوم من أخر أسبوع تداول في 2023 لكنها مع ذلك حققت مكاسب أسبوعية وسنوية ضخمة، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام بمكاسب بنسبة 24% مع تباطؤ التضخم وعدم دخول الاقتصاد في حالة ركود علاوة على إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا بارون الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمدة تسعة أسابيع متتالية لينهي العام محققًا أفضل سلسلة انتصارات له منذ عام 2004. وزادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى من قيم مؤشر ناسداك المركب إلى أفضل عام له منذ عام 2020 بفضل الذكاء الاصطناعي.

مؤشرا ناسداك المركب وداو جونز

وانخفض مؤشر ناسداك المركب 0.56% إلى 15011.35 نقطة خلال الجلسة لكنه ارتفع 43.4% في أفضل عام له منذ 2020.

حول ذلك قالت منى ماهاجان كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "إدوارد جونز": "حققت المؤشرات أداءًا قويًا في نهاية العام". وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الأخير من عام 2023.

وخسر داو جونز الصناعي 20.56 نقطة أو 0.05% ليغلق عند 37689.54 نقطة يوم الجمعة لينهي العام بمكاسب بنسبة 13.7% ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2023. لكن رغم ذلك، ارتفع مؤشر داو جونز وناسداك بنسبة 0.8% و0.1% على أساس أسبوعي ليحققا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لهما منذ عام 2019. وانتعشت الأسهم مرة أخرى هذا العام بعد عام 2022 الصعب.

عائدات سندات الخزانة

مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المحتمل أن يتم رفع أسعار الفائدة بل ويمكنه خفض أسعار الفائدة عدة مرات في العام المقبل انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أكثر من 5% في أواخر أكتوبر إلى أقل من 3.9٪.

ومع انخفاض أسعار الفائدة وبقاء بيانات العمالة قوية أنهى المستثمرون العام بثقة أكبر في "الهبوط الناعم" المحتمل ما يجنب الاقتصاد الأمريكي الركود. نتيجة لذلك، اتسع نطاق انتعاش السوق في الربع الرابع حيث سجل مؤشر راسل 2000 ارتفاعًا أكثر من 12% في ديسمبر وحقق أفضل شهر له منذ نوفمبر 2020 كما حقق أفضل ربع له منذ الربع الرابع من عام 2020.

استمرار الأداء المتفوق

وقالت نانسي تينجلر الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في شركة "لايفر تينجلر إنفيستمينتس" :"إن هذا التوسع السوقي من المرجح أن يستمر في العام الجديد2024 على الرغم من أن عمليات الدمج والاستحواذ ليست مستبعدة".

ذكرت تينجلر:"الخطر الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي هو أنه إما سينتظر لفترة أطول مما ينبغي أو يتحرك بسرعة.. فإذا خفضوا الفائدة في وقت أبكر وشهدنا بعدها ارتفاع التضخم مرة أخرى فستكون هذه أخبارًا سيئة للجميع".

مكاسب "ستاندرد آند بورز 500"

تخطت مكاسب مؤشر الأسهم ستاندرد آند بورز 500 حاجز الـ 8 تريليونات دولار في 2023 كما سجل مؤشر ناسداك 100 أفضل أداء سنوي له منذ 1999 وأنهى عائد السندات لأجل 10 سنوات تعاملات 2023 تقريباً حيث بدأ.

بورصة فيلادلفيا

ارتفع مؤشر بورصة فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات 65% هذا العام مسجلاً أكبر مكاسب سنوية منذ 2009 مدفوعةً بصعود أسهم منتجي الرقائق. وارتفعت أسهم جميع الشركات الثلاثين المُدرجة على المؤشر حيث برزت شركة "إنفيديا" التي تضاعف سعر سهمها أكثر من 3 مرات ماجعلها أول شركة للرقائق تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

توقعات الأسهم الامريكية في 2024

يختلف المحللون حول ما سيأتي به عام 2024 لكن السوق يعتمد على موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيكون أقل تقييدًا بكثير في العام المقبل.

وينظر المحللون المتفائلون إلى أسهم التكنولوجيا التي قادت الكثير من النمو الذي تمتعت به السوق في الأشهر الأخيرة على أن تقود الطريق إلى المزيد من المكاسب في العام الجديد.

قال محللون في شركة "وييد بوش": "في عام 2024 نعتقد أن قطاع التكنولوجيا مهيأ لتسريع الإنفاق حول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية ".