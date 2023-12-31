شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي 2023 فوق مستوى 2063 دولارًا بدعم من تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يكن أحد من المستثمرين في سبتمبر من العام الماضي يعتقد أنه بحلول نهاية عام 2023 أن يصل سعر الذهب إلى ما وصل إليه الآن، حيث كان سعر الذهب العام الماضي في نطاق 1640 دولارًا بعد التدخل الروسي في أوكرانيا في وقت كانت فيه أسعار الفائدة المرتفعة توفر رياحًا معاكسة إضافية للمعدن الثمين. وارتفعت أسعار الفائدة بشكل أعلى هذا العام لكن الذهب أنهى التداول الأخير لعام 2023 عند 2063.45 دولارًا مع توقع العديد من المحللين تحقيق مئات المكاسب الإضافية خلال العام المقبل، وفق ما ذكرت موقع كيتكو نيوز.

توقعات الذهب في 2024

واعتبر المحللون أن الذهب شهد عامًا قويًا حيث قال المحلل كيفن وادزورث في شركة "نورث ستار شارتس" إلى أن فترات الركود التي شهدها الذهب في سبتمبر 2022 تشير إلى مستوى التقدم الذي تحقق ووصل إليه المعدن الثمين مشيرًا إلى أن هناك إمكانية كبيرة لفترة صعودية خلال عام 2024.

رأي مجلس الذهب العالمي

وفقًا لتحليل أجراه مجلس الذهب العالمي، يميل الذهب إلى أن يكون ذا أداء جيد في الشهر الأول من العام حيث سجل متوسط عائد قدره 1.79% في يناير منذ عام 1971 أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري طويل الأجل للمعدن الثمين.

وذكر مجلس الذهب العالمي: "لكن هذا لا يعني أن أسعار الذهب سترتفع في شهر يناير من كل عام حيث مر الذهب بعدة سنوات لم يحدث فيها ذلك وكان آخرها في عامي 2021 و2022 وتزامنت السنوات ذات العوائد السلبية في يناير بشكل عام مع فترات ارتفع فيها الدولار الأمريكي بشكل كبير في كثير من الأحيان".

تراجع الدولار الأمريكي

ولكن مع تراجع العملة الأمريكية مؤخرًا ومع توقع انخفاض أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة في العام الجديد يبدو شهر يناير واحدًا من الأشهر القوية في عام 2024. وتجاوز الذهب أدنى مستوى له في منتصف ديسمبر عند 1974 دولارًا للأونصة لفترة وجيزة أعلى مستوياته في 2020 و2022 ومايو 2023 ليصل إلى 2070 دولارًا ويرتفع إلى 2082 دولارًا ثم يكرر الصعود إلى 2088 دولارًا يوم الخميس قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه الأخيرة مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

ووفق ذلك فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع الذهب في عام 2024 عند مستوى مقاومة مابين 2070 دولارًا إلى 2088 دولارًا.