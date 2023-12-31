شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي آخر أيام 2023 على ارتفاع 0.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الأحد، آخر جلسة في عام 2023، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 11967 نقطة، وبتداولات بلغت 5.272 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 205.201 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.250 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 156 شركة

ارتفعت أسهم 156 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 52، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المعادن، ومعدنية، وأميانتيت، والباحة، وفيبكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، نسيج، وأنابيب الشرق، وأسمنت المدينة، والوطنية للتعليم، ومسك، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند 24528 نقطة، وبتداولات بلغت 30.370 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.317 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.695 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 45 شركة، بينما انخفضت 22، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.