شكرا لقرائتكم خبر عن سعرالأرز يرتفع إلى أعلى مستوى في 15 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأرز المصدر من بعض المراكز الآسيوية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث دفعت قيود العرض الأسعار التايلاندية الأرز هناك إلى أعلى سعر منذ أكثر من 15 عاماً، في حين تراجعت أسعار الصنف الهندي عند أعلى مستوياتها في شهرين، وفق ما ذكر موقع ناسداك الأمريكي.

أسعار الأرز عالمياً

وصلت أسعار الأرز المكسور بنسبة 5% في تايلاند إلى 655 دولارًا إلى 660 دولارًا للطن وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أكتوبر 2008 مقابل 646 إلى 650 دولارًا في الأسبوع الماضي.

من المتوقع أيضًا أن تسجل أسعار الصنف التايلاندي أكبر مكاسبها السنوية على الإطلاق منذ أوائل عام 2000 حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 41% تقريبًا لعام 2023.

سبب ارتفاع الأرز

وعزا التجار ارتفاع الأسعار إلى الطلب الجديد من الخارج وخاصة من إندونيسيا والفلبين في وقت أصبح فيه المعروض أقل قبل العام الجديد 2024.

واصلت أسعار صادرات الأرز الهندي مكاسبها الأسبوع الأخير من عام 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر بسبب الإمدادات المحدودة وحجم عروض الأسعار من الدول المنافسة الأخرى.

وقال مصدر مراقب للأسعار في الهند : " ارتفعت أسعار الأرز الأبيض في الأسابيع القليلة الماضية مما جعل بعض الأصناف جذابة أكثر للمستهلكين بسبب فروق الأسعار".

أسعار الأرز في الهند

تحديد أسعار بعض أصناف المكسور بنسبة 5% في الهند بسعر يتراوح ما بين 508 دولارًا إلى 515 دولارًا للطن مقارنة بـ 505 إلى 512 دولارًا في منتصف ديسمبر محققا أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 2004.

انخفاض إنتاج الأرز

من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز في الهند هذا العام للمرة الأولى منذ ثماني سنوات مما يزيد من احتمال أن تقوم نيودلهي بتمديد القيود على صادرات الأرز والحبوب لكبح أسعار المواد الغذائية قبل الانتخابات.

تم عرض الأرز الفيتنامي المكسور بنسبة 5% بسعر 653 دولارًا للطن المتري بانخفاض عن سعر الأسبوع قبل الماضي الذي كان يتراوح بين 660 دولارًا و665 دولارًا. ومن المتوقع أيضًا أن يسجل الأرز أعلى مكاسب سنوية بنسبة 44% في عام 2023.

توقعات الأرز في 2024

وقال محللون في "دلتا ميكونج" :" انخفض حجم إنتاج الأرز في فيتنام قليلا قبل نهاية العام وذلك بسبب انتظار التجار إمدادات جديدة من محصول الشتاء والربيع".

وأضاف المحللون: "بالتطلع إلى النصف الأول من عام 2023، ستظل الفلبين والصين وإندونيسيا الوجهات الرئيسية للأرز الفيتنامي بينما قد تكون الصادرات إلى غانا ومصر أقل قليلاً".

وقد يؤدي انقطاع جزء من إمدادات السلع عبر البحر الأحمر لفترة طويلة ومن ضمنها الأرز إلى قيام نيودلهي بالتفكير في طريق بديل لشحنات الأرز البسمتي الأمر الذي يمكن أن يعزز الأسعار بنحو 15-20 في المائة.