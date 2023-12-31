رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة “GIB Capital”: الأنظمة العديدة التي تم إقرارها خلال عام 2023 ممكنات مهمة للقطاع الاقتصادي لجذب الشركات العالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة GIB Capital “عبد الله الحامد”، أن الأنظمة العديدة التي تم إقرارها خلال عام 2023، تعد ممكنات مهمة للقطاع الاقتصادي لجذب الشركات العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأنظمة الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية، عملت على تهيئة البيئة الأساسية للشركات والاستثمارات العالمية للممارسة أعمالها بحوكمة عالية.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمكنت من القفز مراكز عالية في جودة البرامج المقدمة للمستثمرين ما أدى إلى جعلها واحدة من أهم دول المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية.