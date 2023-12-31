الاقتصاد

رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة “GIB Capital”: الأنظمة العديدة التي تم إقرارها خلال عام 2023 ممكنات مهمة للقطاع الاقتصادي لجذب الشركات العالمية

0 نشر
Ahmed Maher 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة “GIB Capital”: الأنظمة العديدة التي تم إقرارها خلال عام 2023 ممكنات مهمة للقطاع الاقتصادي لجذب الشركات العالمية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة GIB Capital “عبد الله الحامد”، أن الأنظمة العديدة التي تم إقرارها خلال عام 2023، تعد ممكنات مهمة للقطاع الاقتصادي لجذب الشركات العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأنظمة الجديدة التي وضعتها المملكة العربية ، عملت على تهيئة البيئة الأساسية للشركات والاستثمارات العالمية للممارسة أعمالها بحوكمة عالية.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، تمكنت من القفز مراكز عالية في جودة البرامج المقدمة للمستثمرين ما أدى إلى جعلها واحدة من أهم دول المنطقة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا