شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بآخر جلسات 2023 على رأسها "الشحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، ارتفعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، يليه قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وصعد قطاعا مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والعقارات بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، وهبطت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 950.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 96.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.41%، والعرب على 3.43%، واستحوذت المؤسسات على 20.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 141 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 152.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1497 نقطة