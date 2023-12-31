شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الصفوة للاستشارات بقيمة 468 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الصفوة للاستشارات والتنمية خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 26 مليون سهم بقيمة 468 مليون جنيه، وصفقة على شركة هيتاشي إنرجي للمحولات بحجم تداول 10.5 ألف سهم بقيمة 222 مليون جنيه، وصفقة على الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية بحجم تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 155.4 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 28 مليون سهم بقيمة 854.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 79 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 950.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 96.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.41%، والعرب على 3.43%، واستحوذت المؤسسات على 20.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 141 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 152.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1497 نقطة