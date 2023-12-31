مليار ريال نصيب منفذ جديدة عرعر من حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ نصيب منفذ جديدة عرعر من حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة حتى 2022 نحو مليار ريال، بحسب تقرير إحصائي للغرفة التجارية بمدينة عرعر عن حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعرعر أحمد السويلم، أن المملكة ودولة العراق تعدان قوتان اقتصاديتان ذات تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، ويتطلع المسؤولون في البلدين لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما بما يدعم ويعزز المكانة الاقتصادية.

وقال السويلم إنه منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر ارتفعت آفاق الاستثمارات المشتركة، حيث أدى إلى انسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى أن قيمة حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة في 2022م قد بلغت 145.8 مليار ريال، وبلغ نصيب منفذ جديدة عرعر حوالي مليار ريال.

وأكد السويلم على تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامي من 2020م وحتى 2022م حيث قفزت كمية الصادرات من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن 2022م، مشيدا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراق مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.

وذكر السويلم أن استكمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية بالمنفذ سوف يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ويسهم في ارتفاع الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية.