تشغيل 6 رافعات جسرية بميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية

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وسيتم تشغيل هذه الرافعات المتطورة من قبل الشركة المشغلة للميناء «هوتشيسون» عن طريق مشغلين مؤهلين، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمدينة، ويمكن الميناء من استقبال سفن حاويات الجيل الخامس.
ويعد الميناء، أحد المراكز اللوجستية في المملكة، حيث تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع على رفع القدرة التشغيلية للميناء لأهمية موقعه الاستراتيجي المميز على خطوط التجارة العالمية، وتعزيزا لمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
يذكر أن القطاع اللوجستي يعد من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل بالمملكة التي تحرص من خلال رؤية المملكة 2030 على تطوير القطاع عبر استراتيجيتها الوطنية في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات وتمكين القطاع اللوجستي عبر تطوير البنية التحتية والخدمات التأجيرية لهذه المواقع اللوجستية لتقديم خدمات أكبر وجودة أعلى لتنمية مستدامة.
رافعات جسرية متطورة
- الموقع: ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية.
- العدد: 6 رافعات جسرية لمناولة الحاويات والبضائع.
- أبرز المميزات: تقنية التحكم عن بعد.
- المشغل: الشركة المشغلة للميناء «هوتشيسون»
- الإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات للمدينة.
- تمكين الميناء من استقبال سفن حاويات الجيل الخامس.
- تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
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