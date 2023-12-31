هيئة الإحصاء تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي (efqm)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على مستوى التأهيل (qualified by EFQM)، بعد تحقيقها تقدما في الالتزام بنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وفق مقياس (RADAR)، وذلك من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي التي وضعتها المؤسسة والتي تتوافق مع توجهات رؤية السعودية 2030.

وجاءت الشهادة وفقا لمعايير المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة وتطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي أسس في 1989م، ويعد الأوسع انتشارا في العالم.

ويعد استيفاء متطلبات النموذج أحد التوجهات التي يعمل عليها عدد من الجهات المحلية والدولية في مجال التميز المؤسسي، إذ تمكن المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال ذات جودة عالية وفي إطار حوكمة يسهم في استدامة الأعمال ورفع مستوى النتائج فضلا عن إسهامها في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة مستدامة، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية، ويعد نموذج التميز الذي أطلقته المؤسسة الأوروبية إطار عمل شاملا لأنظمة الإدارة المؤسسية، حيث تم إنشاؤه من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة من أجل مساعدة المنظمات في توجهها نحو ترسيخ العمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء وتلبية توقعات المستفيدين من خدماتها، وضمان الاستدامة.

وأعرب رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، عن تقديره للجهود التي بذلت للمواءمة مع النموذج الأوربي للتميز المؤسسي من قبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مشيرا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يعد رافدا مهما من روافد الاستدامة والتطوير، ومساندا للهيئة ومنسوبيها في تجويد أدائها وتطوير أعمالها، خاصة أنه جاء من خلال تقييم خارجي من قبل مؤسسة الجودة الأوربية وفق حزمة من الإجراءات العملية الدقيقة والشاملة لجميع أنشطتها الفنية والإدارية.

وقال الدوسري «استطعنا من خلال عمليات التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر أن نحقق التميز في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها الهيئة في إطار التحول الشامل على أصعدة مختلفة والسعي للوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الشاملة، والذي يأتي لجهود وتكاتف الزملاء والزميلات في الهيئة وعملهم الدؤوب على أن يكونوا جزءا من هذا النجاح».

يذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، EFQM هي مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست في أكتوبر 1989م عندما اشترك رؤساء 67 شركة أوروبية في وثيقة سياسة المؤسسة وأعلنوا التزامهم بتحقيق مهمة ورؤية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وتضم المؤسسة فريقا من الخبراء من الصناعة والأوساط الأكاديمية لتطوير نموذج التميز EFQM، وهو إطار شامل يمكن تطبيقه على أي منظمة، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها، وتهدف المؤسسة إلى زيادة القدرة التنافسية والفعالية لجميع المنظمات بطريقة مستدامة، ويتم ترجمة أساليب المؤسسة الأوربية ونماذجها إلى أكثر من 30 لغة وتقدم خدماتها في أكثر من 40 دولة في العالم.