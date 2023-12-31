45.8 % من العاملين في المملكة يشتغلون أكثر من 40 ساعة أسبوعيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشتغل 45.8% من العاملين في المملكة أكثر من 40 ساعة أسبوعيا، بمتوسط 8 ساعات يوميا لخمسة أيام عمل في الأسبوع، بحسب نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت نتائج النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، أن 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و 39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيا في المتوسط، فيما بلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.

وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6%، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%.

ووفقا لنتائج النشرة جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1%.

وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل: الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق.

وبحسب نتائج النشرة فقد سجلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7%، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرا الماضية «التوتر المصاحب للعمل» وذلك بنسبة 3.2% ، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل 83.5% .