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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتثال للمباني الواقعة على المحاور التجارية، أصدرتها أمانة منطقة جازان خلال المهلة التصحيحية التي ستنتهي في 6 شعبان 1445هـ، وفق دليل الإجراءات الذي يتضمن 19 عنصرا يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، مبينة أن الشهادة عبارة عن وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة وجاءت انسجاما مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، بما يسهم في الوصول إلى مبان نموذجية، تعزز جمالية المدينة. ودعت الأمانة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني التجارية والسكنية، وإصدار شهادة امتثال المباني أو تقييم امتثال المبنى من خلال «بلدي»، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.

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