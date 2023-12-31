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وأفادت الصحيفة بأن «المديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات» تحقق مع 10 شركات طيران أجنبية على الأقل، بسبب ما يزعم عن تهرب ضريبي.
ومن بين شركات الطيران «الخطوط الجوية البريطانية» و»الاتحاد» و»الخطوط الجوية التايلاندية» والخطوط الجوية القطرية، و»لوفتهانزا» و»طيران الإمارات» و»الخطوط الجوية العمانية» و»الخطوط الجوية السنغافورية»، حسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.
وذكر تقرير الصحيفة أن هذه المرة الأولى التي طلبت فيها الهند من شركات طيران أجنبية تفاصيل حول نفقات محلية ودفع ضرائب، مقابل خدمات مقدمة في البلاد.
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