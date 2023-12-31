إضافة بيانات التجارة الدولية للمملكة مع 180 دولة إلى منصة بيانات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات جديدة إلى منصة بيانات السعودية، تتضمن بيانات عن التجارة الدولية للمملكة مع أكثر من 180 دولة حول العالم، وذلك في إطار خطط الوزارة لتصبح المنصة المرجع الموحد والمفضل للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وتتضمن البيانات الجديدة تفصيلا للتجارة الخارجية للمملكة مع كل دولة على حدة، وإجمالي الصادرات والواردات حسب المنتجات والقيمة والاتجاهات والميزان التجاري.

ويشمل التحديث إضافة 19 مؤشرا لمناطق المملكة، وتجمع الوزارة أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية من المصادر الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، مما يوفر للمستخدمين والباحثين والقطاعين العام والخاص تصورا أوضح لعموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي، للدعم في اتخاذ أفضل القرارات.

وأضافت وزارة الاقتصاد والتخطيط في 10 ديسمبر 2023 مجموعة من المؤشرات الاقتصادية إلى منصة بيانات السعودية، شملت إضافة مؤشرات محلية تتضمن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، ومؤشر والرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات إضافة إلى عدد من الإحصاءات النقدية: عرض النقود (M3)، وأسعار الإقراض، والإقراض للقطاع العام، والإقراض للقطاع الخاص، والودائع البنكية، والائتمانات المصرفية.

كما تضمنت مؤشرات إضافية مثل التي تغطي القطاع الخارجي والتجارة الدولية، بما في ذلك ميزان الحساب الجاري، وميزان الحساب المالي، وميزان الحساب الرأسمالي، وتحويلات العاملين.

وتطمح الوزارة من خلال المنصة وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.

وأطلقت منصة بيانات السعودية في سبتمبر 2023، وتضمنت المنصة مؤشرات اقتصادية واجتماعية رئيسية، مع إمكانية استعراض المستخدمين المؤشرات على المستوى المملكة والمناطق، وتتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدما، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين.

ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط التالي: https://datasaudi.mep.gov.sa.

منصة بيانات السعودية: