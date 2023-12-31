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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن بدء التقديم على أول برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف ضمن مسار «واعد». وكشف البرنامج عن إطلاق أول برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف ضمن مسار واعد في شركة الصافي دانون، وتشمل البرامج المقدمة من الشركة على برنامج (الإشراف على الإنتاج) وبرنامج (هندسة تشغيل المعدات)، مشيرا إلى أن التقديم متاح خلال الفترة من 31 ديسمبر 2023م إلى 14 يناير 2024م، عبر الرابط الالكتروني على منصة سفير 2، ويأتي البرنامج امتدادا لحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز تعاونها الفاعل مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، من خلال تقديم برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل في المنشآت العالمية.

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