أمير القصيم

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ونوه أمير منطقة القصيم لما توليه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الصحي ومن بينها مجال الأدوية من خلال تمكين القطاع الخاص، لتوفير أفضل المستحضرات الدوائية ذات الجودة العالية وبمعايير عالمية، مشيدا بما تحقق للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، التي تعد أحد الشركات الوطنية الرائدة في مجال تحضير وتصنيع الأدوية، مبديا تقديره لدور الشركة الرائد لدعم برامج التوطين وتمكين أبناء الوطن في العمل بمجال تصنيع الأدوية.
واستمع إلى شرح موجز من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية، عن أحدث النقلات النوعية التي تمت في الشركة عموما ومصنعها بالقصيم.
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