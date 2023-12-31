شكرا لقرائتكم خبر عن المعارض الشتوية تجذب المتسوقين في سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسهم معرض المنتجات الاستهلاكية "شتاء الجوف" المقام على مركز المعارض التابع للغرفة التجارية بالجوف، في تنوع المعروض من الملابس الشتوية واحتياجات المنزل والأسرة.

ويركز المعرض على منتجات الملبوسات النسائية والمحاكة يدوياً التي تتناسب مع فصل الشتاء، مثل الكنزات والأغطية والعبايات المصنوعة من الفرو الصناعي كونها من المنتجات التي تلقى رواجاً كبيراً في المعرض، إضافة إلى جناح المأكولات والبهارات التي تشارك فيها أجنحة عربية وخليجية منها البهارات اليمنية والبهارات العُمانية ومختلف أنواع العسل والعطور، وصولاً إلى فراء الرجال والثياب الشتوية، والمأكولات الشعبية.

ويشارك في المعرض قرابة 15 عارضة في الأكلات الشعبية حيث خصص المعرض بتعاون بينه وبين الغرفة التجارية أجنحةً للأسر المنتجة تشارك فيها المنتجات بشكل مجاني دعماً لتسويق منتجاتهم. وفي المساحة الخارجية المفتوحة، يركز المعرض على جمع الترفيه والفائدة للزوار من مختلف الأعمال حيث خُصصت ألعاب كهربائية وأجنحة للألعاب الإلكترونية وسباق السيارات للزوار.