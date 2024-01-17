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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الزراعي الأول ختم فعالياته بمحافظة جدة، بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، و60 مزارعا ونحالا وأسرا منتجة بمركز السلام مول بجده، والتي استمرت 3 أيام.

وتضمن المهرجان الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ، معارض الأسر المنتجة والبرامج التوعوية والفعاليات البيعية والتسويقية والأركان التعريفية للمزارعين والنحالين، إضافة إلى إقامة عدد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المتخصصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، وتقديم مجموعة من ورش العمل المتخصصة في التسويق والإنتاج، وأساليب البيع الحديثة لتطوير المنتجين الزراعيين.

ويسعى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال تنظيم مهرجان التسويق الزراعي، إلى مساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم وفتح قنوات تسويقية لها داخل المنطقة وخارجها، إضافة إلى دعم المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي.