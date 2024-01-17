وزارة الطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مع دارة الملك عبدالعزيز، مذكرة تعاون تتعلق بتوثيق تاريخ الوزارة، وبدايات التنقيب عن البتـرول في المملكة العربية السعودية، وتطور قطاع الطاقة حتى عصرنا الحاضر، وتبادل الخبـرات في مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة مساعد الوزير حمدان العتيبـي، وعن الدارة الرئيس التنفيذي تركي الشويعر، توثيق المصادر والمعلومات التاريخية والجغرافية والتراثية المتعلقة بقطاع الطاقة، وجمعها، وأرشفتها، ويشمل ذلك الوثائق والكتب والمخطوطات والصور والأفلام والصحف والخرائط والبـرامج الرقمية.

كما تتضمن الاتفاقية تشـجيع الدراسات والبحوث وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية لهم، والتعاون في ترميم كل ما يخص الوزارة من وثائق ومخطوطات وصور وأفلام وأرشفتها ورقمنتها.